Siirt'teki terör operasyonu
57 dakika önce
Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Siirt Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:31 Kaynak: AA
'in Baykan
ilçesinde terör örgütü PKK
'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince, önceki gün Veyselkarani beldesindeki yol kontrolünde terör suçundan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan G.E. ve M.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, "terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçlamasıyla tutuklandı.
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