Son Dakika Haberleri: Siirt'teki terör örgütü operasyonu
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Siirt'teki terör örgütü operasyonu

1 saat önce

Siirt'in Eruh ilçesinde, 28 Eylül'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri listede aranan Atilla Çakmaz olduğu tespit edildi.

Siirt'teki terör örgütü operasyonu, System.String[]

Siirt'in Eruh ilçesinde, 28 Eylül'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri listede aranan Atilla Çakmaz olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, 28 Eylül'de, Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin lira ödülle gri listede yer alan "Serhat Iğdır" kod adlı Atilla Çakmaz olduğu belirlendi.

Operasyonda ayrıca etkisiz hale getirilen ve kimliği tespit edilen diğer teröristin ise "Zinar Zagros" kod adlı Yusuf Korkmaz olduğu bildirildi.

Eylül, Siirt, Eruh, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:12 Kaynak: AA
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