Siirt'teki trafik kazasında ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Siirt'teki trafik kazasında ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

21.07.2022 18:57
Siirt'teki trafik kazasında ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Siirt'in Baykan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kadın yaşamını yitirdi.

Siirt'in Baykan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kadın yaşamını yitirdi.

Abdurrahman Artuç idaresindeki 16 Y 1790 plakalı kamyonetin, 19 Temmuz'da Çaykaya köyü mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nurulhuda Artuç (55), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Artuç'un cenazesi, Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde toprağa verildi.

Abdurrahman Artuç idaresindeki 16 Y 1790 plakalı kamyonet, 19 Temmuz'da Çaykaya köyü mevkisinde şarampole devrilmişti.

Kazada sürücü ile ağır yaralanan Nurulhuda Artuç ve Diyaettin Demir, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Baykan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'teki trafik kazasında ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'teki trafik kazasında ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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