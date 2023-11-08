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Siirt'teki trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve 5 çocuğuyla ilgili bilirkişi incelemesi yapıldı - Son Dakika

Siirt'teki trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve 5 çocuğuyla ilgili bilirkişi incelemesi yapıldı

08.11.2023 14:29  - Güncelleme: 14:30

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve 5 çocuğunun hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında adli bilirkişi heyeti, araç üzerinde inceleme yaparak yangına neden olan teknik problemin tespitini gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, aracın egzoz manifoldundaki çatlak veya kaçak sebebiyle oluşan kıvılcımın LPG borularını eriterek yangına yol açtığı belirlendi. Bilirkişi raporu, cumhuriyet savcılığına sunulacak.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde anne ve 5 çocuğunun yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin bilirkişi heyeti incelemede bulundu.

İlçeye bağlı Gözpınar köyü mevkisinde devrilen otomobilde çıkan yangında Aynur Yaşar (32), çocukları Rodi (5), Cudi (6), Bahoz (11), Viyan (14) ve Beritan Delila Yaşar'ın (15) yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma için 4 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısı nezaretinde otomotiv, makine ve elektrikte uzmanlardan oluşan adli bilirkişi heyeti, yangına neden olan teknik problemin tespiti için araç üzerinde inceleme yaptı.

Yapılan ilk incelemelere göre, aracın egzoz manifoldundaki çatlak veya kaçak sebebiyle oluşan kıvılcımın plastik olan LPG borularını eritmesi sonucu yangının araç içerisine sirayet etmiş olduğu yönünde tespitlerde bulunulduğu öğrenildi.

Araç üzerindeki fiziki tespitler, arşiv araç muayene kayıtları ve tescil kayıtları bir bütün halinde değerlendirilerek hazırlanacak bilirkişi raporu, cumhuriyet savcılığına teslim edilecek. Ayrıca görüş ve kanaat talep edilen Siirt itfaiyesi ekibi de araçta incelemede bulundu.

Mehmet Yaşar idaresindeki 72 KA 229 plakalı otomobil, 6 Kasım'da Kurtalan ilçesinin Gözpınar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrilmişti. LGP'li olduğu öğrenilen otomobil bir süre sonra alev almıştı. Yangında anne ile 5 çocuğu hayatını kaybetmiş, baba yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt'teki trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve 5 çocuğuyla ilgili bilirkişi incelemesi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'teki trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve 5 çocuğuyla ilgili bilirkişi incelemesi yapıldı - Son Dakika
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