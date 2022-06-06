Bu kişilerden Göktürk ve Yardımcı için Doğubayazıt ilçesi Koçkıran Mahallesi'ndeki camide tören düzenlendi.

Kaynak: AA

Karataş, Siirt, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Siirt'teki trafik kazasında ölen 4 kişi Ağrı'da toprağa verildi - Son Dakika

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