Son Dakika Haberleri: Siirt'teki uyuşturucu operasyonları
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Siirt'teki uyuşturucu operasyonları

13 dakika önce

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Siirt'teki uyuşturucu operasyonları, System.String[]

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu imal ve ticareti yapmak ile kenevir ekimi yapmak" suçlarını işlediği iddiasıyla A.K, S.K, M.S.K. ve O.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. ve O.K tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Siirt çevre yolunda uyuşturucu sevkiyatının yapıldığı ihbarı üzerine, şüpheli bir araçta arama yapıldı.

Arama sırasında, zanlıların yol kenarına attığı 103 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçta şiddet uyguladıkları 2 kişiye zorla senet imzalattırdıkları ve bu kişilerle uyuşturucu imal etmeyi planladıkları tespit edilen 3 kişinin de arasında bulunduğu 8 zanlı yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 4'ü ise serbest bırakıldı.

Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:04 Kaynak: AA
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