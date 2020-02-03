Siirt'teki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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Siirt'teki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
6 saat önce
Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:26 Kaynak: AA
Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Baykan ilçesinde bazı adreslere operasyon yapıldı.
Operasyonda 6 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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