Son Dakika Haberleri: Siirt'teki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
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Siirt'teki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

28 dakika önce

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Siirt'teki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama, System.String[]

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde üretimi, ticareti ve kullanımının yönelik bazı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda A.K, S.K, M.S.K, ve O.K. adlı 4 şüpheli ve farklı tarihte de 2 şüpheli olmak üzere 6 kişi tutuklandı" denildi.


2 şüphelinin de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı kaydedildi. - SİİRT

Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:24 Kaynak: İHA
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