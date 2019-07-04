Siirt'teki yangında fıstık ve üzüm ağaçları küle döndü
1 saat önce
SİİRT kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki bağda çıkan yangında, çok sayıda fıstık ve üzüm ağacı küle döndü.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:56 Kaynak: DHA
SİİRT kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki bağda çıkan yangında, çok sayıda fıstık ve üzüm ağacı küle döndü.
Öğle saatlerinde, Taş Başı mevkiindeki 35 dönümlük bağda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri, bağda çıkan yangını 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına aldı. Siirt Belediyesi
İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz, yangın nedeniyle çok sayıda fıstık ve üzüm ağaçlarının etkilendiğini belirterek, "Bağda bulunan kurumuş otlardan yangının çıktığını tahmin ediyoruz. 35 dönümlük bir bağda meydana gelen yangının ekiplerimiz güçlükle söndürerek yangını kontrol altına aldık. Ancak bağ içerisinde bulunan fıstık ve üzüm ağaçları büyük zarar görmüştür" dedi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
- Siirt
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