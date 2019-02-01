Siirt'ten 25 Ülkeye Bez Çanta İhraç Ediliyor

Siirt'ten 25 ülkeye bez çanta ihraç ediliyor Naylon poşet ücretlendi, bez çantaya talep patladı 5 yıldır Siirt'te doğa dostu çanta üreten firma, taleplere yetişemeyince yeni istihdam alanı oluşturdu Vardiya sistemindeki eleman sayılarını arttıran firma, iç pazar dışında 25 ülkeye bez...

Siirt'ten 25 ülkeye bez çanta ihraç ediliyor

Naylon poşet ücretlendi, bez çantaya talep patladı

5 yıldır Siirt'te doğa dostu çanta üreten firma, taleplere yetişemeyince yeni istihdam alanı oluşturdu

Vardiya sistemindeki eleman sayılarını arttıran firma, iç pazar dışında 25 ülkeye bez çantaları ihraç ediyor



SİİRT - Siirt'te yaklaşık 5 yıldır faaliyet gösteren ambalaj ve matbaa fabrikasında üretilen bez çantalara, naylon poşet kullanımının ücretlendirilmesi sonrası yoğun ilgi oldu. Aynı zamanda Avrupa'nın 25 ülkesine ihraç edilen ürünleri yetiştiremeyen fabrika, istihdam sayısını arttırarak talebe yetişmeye çalışıyor.

Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türkiye'nin en büyük toplu üretim merkezi olarak çalışmalarını sürdüren ambalaj ve matbaa fabrikası, son dönemde naylon poşetlerin ücretlendirilmesi sonrası siparişlere yetişemez duruma geldi. İstihdam sayısını 61'e çıkaran fabrika, gece ve gündüz şeklinde olan vardiyalardaki eleman sayısını arttırarak talepleri karşılamaya çalışmaya devam ediyor. Fabrikada elde edilen bez çantalar Avrupa'nın 25 ülkesine ihraç edilerek bölge ekonomisine de önemli bir katkı sağlıyor.

Doğa dostu çantalar sanayide dönüştürülebiliyor

Siirt'ten 25 Avrupa ülkesine bez çanta ihracatı yaptıklarını belirten ambalaj ve matbaa üretim sorumlusu Fahrettin Karataş, 20 yıldan bu yana İstanbul'da faaliyet gösterdiklerini söyledi. Yaklaşık 5 yıldır, Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösterdiklerini kaydeden Karataş, çevre dostu çantalar ürettiklerini dile getirdi. Ürettikleri çantaların sanayide dönüştürebildiğine dikkat çeken Karataş, ayrıca çantaların kısa sürede doğada yok olduğunu bildirdi. Karataş, "Ürettiğimiz çantalar tela çanta, kavas çanta, lamineli kavas çanta, gabardin çanta. Bu çantalar hem şık hem uzun ömürlü hem de kullanışlı çantalar, sağlığa hiçbir zararı yok. Bu çantaların kapasite olarak artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Naylon poşetlerin yasaklanmasıyla beraber bizim yoğunluğumuz da arttı, bundan oldukça memnunuz. Bu yoğunlukla beraber vardiya sayımızı da arttı. Gece gündüz vardiyalarıyla çalışmalarıma ara vermeden devam ediyor. Vardiyalı çalışma sistemiyle beraber eleman sayımızı da artırmaya yönelik çalışmalarımız yine devam ediyor. Buraya gelen arkadaşlar, daha önce hiç tecrübesi olmayan kardeşlerimiz, biz onlara mesleklerini öğretip vasıf kazandırarak iş sahibi yapıyoruz. Arkadaşlarımızla beraber ürettiğimiz bu çantaları Avrupa'nın 25 ülkesine ihraç ediyoruz. Hem ülkeye hem bölgeye hem de çevre insanına vermiş olduğumuz katkılardan dolayı memnuniyetimizi belirtmek istiyoruz" dedi.

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