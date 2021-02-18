Siirt'ten 8 yaşındayken dağa kaçırılan ağabeyi için evlat nöbetine katıldı - Son Dakika

Teröristlerin yaklaşık 400 hayvanı orada öldürdüğünü, ağabeyini de kaçırdığını anlatan Şeflek, "Ağabeyimin en büyük hayali asker olmaktı. En son fotoğrafı da asker ağabeyleriyle çektirdiği fotoğraftır." dedi.

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