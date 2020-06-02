Siirt'ten acı haber: 2 asker şehit, 7 asker yaralı - Son Dakika

Siirt'ten acı haber: 2 asker şehit, 7 asker yaralı
Siirt'in Pervari ilçesinde kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlanan zırhlı araçta bulunan 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.
Siirt'in Pervari ilçesinde kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlanan zırhlı araçta bulunan 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Pervari ilçesine bağlı Doğanköy'deki üs bölgesinde operasyonel faaliyet yürüten askerlerin nöbet değişimi için yola çıkan görevli askerleri taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan 9 asker, bölgeye sevk edilen helikopterler ile Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıları hastane de ziyaret eden Siirt Valisi Ali Fuat Atik gazetecilere şu ifadelerde bulundu: "Pervari ilçesi doğan köyünde ki üs bölgesinde operasyon faaliyeti yürüten üs bölgesinde operasyonel faaliyet yürüten askerlerimizin nöbet değişimi için yola çıkan İl Jandarma Komutanlığına bağlı 2. Jandarma komando taburuna bağlı personelimizi taşıyan kirpi aracımızın Pervari Doğan çıkışında kaza yapması sonucu 2 askerimiz şehit olmuştur. Milletimizin başı sağ olsun. Kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. 6 tane de yaralımız var şuan için yaralılarımızın durumu iyi. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
(Selami Deniz/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 09:27 Kaynak: İHA
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