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Siirt'ten Adana'ya şırdan satarak geçimini sağlıyor

6 saat önce

Siirt'te yıllardır sakatat işiyle uğraşan satıcı, günlük kesilen yüzlerce küçükbaş hayvanın midesinin bir bölümü olan şırdanı, Adana'ya göndererek geçimini sağlıyor.

Siirt'ten Adana'ya şırdan satarak geçimini sağlıyor, System.String[]

Siirt'te yıllardır sakatat işiyle uğraşan satıcı, günlük kesilen yüzlerce küçükbaş hayvanın midesinin bir bölümü olan şırdanı, Adana'ya göndererek geçimini sağlıyor.


Siirt'te uzun yıllardır sakatat işi ile uğraşan Lokman Kaya, özellikle Adana'da tüketilen şırdanları alıp temizliyor. Her hayvanda bir tane bulunan şırdanları temizleyip hazır hale getiren Kaya, bunu Adana'ya göndererek geçimini sağlıyor. Kesilen her küçükbaş hayvanda bir tane bulunan şırdanın lezzetine doyum olmadığını belirten Kaya, toplanan şırdanların tanesini 4 liradan Adana'ya sattığını söyledi. Her hayvanda bir tane bulunduğu için artan yoğun taleplere yetişemediklerini kaydeden Kaya, "Her hayvanda bir tane şırdan çıkıyor. Siirt'te ortalama 350-400 kesim yapılıyor. Tercih edilende kuzu ile koyundur. Keçi şırdanı tercih edilmiyor. Keçi şırdanı pişirildiğinde kararıyor. Biz özellikle kuzuları toplayıp Adana'ya gönderiyoruz. Geçim kaynağımızı bunlardan sağlıyoruz. Hayvanın en lezzetli parçasıdır şırdan. Özellikle buradaki müşterilere satamıyoruz. Almak istiyorlar ama Adana ile anlaşmamız olduğu için sürekli hepsini Adana'ya gönderiyoruz. Satışlardan da memnunuz" dedi.


Küçükbaş hayvanların midelerinin bir bölümü olan şırdan, temizlenip içine baharatlı pirinç doldurulup dikilerek pişirilmesiyle hazırlanır. - SİİRT

Lokman Kaya, Siirt, Adana, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:31 Kaynak: İHA
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