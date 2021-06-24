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Siirt'ten batıdaki illere gönderilecek kurbanlıklar hazır - Son Dakika

Siirt'ten batıdaki illere gönderilecek kurbanlıklar hazır

24.06.2021 11:01
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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Siirt'ten büyük şehirlere kurbanlık küçükbaş hayvanlar gönderilmeye başlandı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Siirt'ten büyük şehirlere kurbanlık küçükbaş hayvanlar gönderilmeye başlandı.

Siirt'te hayvancılıkla geçimini sağlayan besici Eyüp Tan, kurban bayramı için beslediği küçükbaş hayvanları İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara gibi büyük şehirlere gönderiyor. Siirt'in Kurtalan ilçesinde besicilik yapan Eyüp Tan, 6 ay boyunca baktığı küçükbaş hayvanları satışa hazır hale getirdiğini söyledi. Tan, "Yaklaşık 15 senedir çobanlık yapıyorum. Kurban bayramı yaklaşıyor. Koyunlarımızı büyükşehirlere göndereceğiz. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa koyunlarımızı büyükşehirlerde satacağız. Geçimimiz bu şekilde sağlıyoruz" dedi.

Hayvanlara 6 ay baktıktan sonra kurbanlık olarak sattıklarını belirten besici Emrah Karataş ise, "Kurban bayramı yaklaşıyor. Büyükşehirlere satacağız İstanbul, Adana, İzmir geçimimiz bu şekilde sağlıyoruz" diye konuştu.

Kurbanlıkların fiyatının ise bin 500 ile 2 bin lira arasında satılacağı öğrenildi.

(Selami Deniz - Fikret Toktanış/İHA)

Siirt'ten batıdaki illere gönderilecek kurbanlıklar hazır
Siirt'ten batıdaki illere gönderilecek kurbanlıklar hazır
Siirt'ten batıdaki illere gönderilecek kurbanlıklar hazır
Siirt'ten batıdaki illere gönderilecek kurbanlıklar hazır
Siirt'ten batıdaki illere gönderilecek kurbanlıklar hazır
Siirt'ten batıdaki illere gönderilecek kurbanlıklar hazır
Siirt'ten batıdaki illere gönderilecek kurbanlıklar hazır

Kurban Bayramı, İstanbul, İzmir, Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Siirt'ten batıdaki illere gönderilecek kurbanlıklar hazır - Son Dakika Ekonomi


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