Siirt'ten dünyaya bıttım sabunu satıyor - Son Dakika
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Siirt'ten dünyaya bıttım sabunu satıyor

6 saat önce

SİİRT (İHA) – Siirtli sabun üreticisi, menengiç ağaçlarından elde edilen ve hiçbir kimyasal madde katmadan yaptığı organik bıttım sabunlarını, Almanya, İngiltere, Fransa, Katar gibi ülkelere ihraç ediyor.

Siirt'ten dünyaya bıttım sabunu satıyor, System.String[]

SİİRT (İHA) – Siirtli sabun üreticisi, menengiç ağaçlarından elde edilen ve hiçbir kimyasal madde katmadan yaptığı organik bıttım sabunlarını, Almanya, İngiltere, Fransa, Katar gibi ülkelere ihraç ediyor.


Kent merkezinde dededen kalma mesleği devam ettiren Mithat Apari, bıttım ağaçlarından elde ettiği ürünleri kaynatarak organik bıttım sabunu haline getirip yurt içi ve yurt dışına ihraç ediyor. Kazanda 4 saat kaynatarak ürünü hazır hale getirdiklerini belirten Siirt sabun evi iş yeri sahibi Mithat Apari, kaynayan ürünlerin yağ ve köpüklerinden bıttım sabunu elde ederek satışa hazır hale getirdiklerini söyledi. Yurt dışından bıttım sabununa yoğun bir talebin olduğunu belirten Apari, "Bıttım sabunumuz 1976 bu yana dede mesleği olmak üzere bu sabunları üretip satışa sunmaktayız. Bıttım ağaçlarından toplayıp dev kazanlara koyup ve bunları üretmekteyiz. Özellikle bu sabunumuzu Türkiye'nin her tarafına göndermekteyiz. İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara gibi yerlerden ciddi manada talep var. Almanya, İngiltere, Fransa, Katar gibi yerlere de gönderiyoruz. Ciddi manada talepler var. Bu sabunumuzu kime veriyorsak bize dönüş yapıyorlar. Saç dökülmesi, kepeğe karşı ve her türlü cilt hastalıklarına birebirdir. Bir nebze antibiyotik görevi görüyor. Organiktir. Doğaldır. Organik vaziyette soğuk üretimle Türkiye'nin her tarafına göndermekteyiz, ciddi taleplerimiz var" dedi.


Sabunu alan bir daha alıyor


Bıttım sabununu kullandığı için saçlarında kepek ve dökülmelerin yaşanmadığını belirten müşterilerden Altan Kızılkan, doğal ve organik üretildiği için gönül rahatlığıyla kullandıklarını söyledi. Kızılkan, "Ben buraya sabun almaya geldim. Sabun daha önce satın almıştım çok memnun kaldım. Tekrardan satın almak için geldim. Ben İstanbul'daki akrabalarıma gönderdim. Özeliklerinden çok memnun kaldıkları için egzama içinde bir ürün göndermiştim. Kullanıyorum çok memnunum üründen" diye konuştu.


Saç derisindeki istenmeyen bakterileri tamamen ortadan kaldırdığını ve saçlarında dökülmelerin yaşanmadığını belirten Emre Aktaş adlı müşteri ise "Siirt'te ikamet ediyorum. Akrabalarıma 2 kilogram bıttım sabunu almaya geldim. Bursa'daki akrabalarıma göndereceğim. Ben kullanıyorum çok memnunum, açıkçası fabrikasyon ürünlerden daha iyi. Gördüğünüz gibi doğal zaten. Saçlarımdan belli oluyor. Akrabalarımız da gayet memnun, ailecek tercihimiz bıttım sabunu" şeklinde konuştu. - SİİRT

İngiltere, Almanya, Fransa, Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:42 Kaynak: İHA
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