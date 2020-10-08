Siirt'ten Ermenistan'a uyarı, Azerbaycan'a tam destek - Son Dakika

Siirt'ten Ermenistan'a uyarı, Azerbaycan'a tam destek

08.10.2020 00:59
Siirt'ten Ermenistan'a uyarı, Azerbaycan'a tam destek, System.String[]

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı sürdürdüğü operasyonlara bir destek de Siirt'ten geldi.

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı sürdürdüğü operasyonlara bir destek de Siirt'ten geldi. Merkeze bağlı Bayraktepe köyünde 25 metre uzunluğundaki direğe dev Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

Siirt kent merkezine bağlı Bayraktepe köyünde şehit aileleri, köy meydanında 25 metre uzunluğundaki direğe dev Türk ve Azerbaycan bayraklarını asarak göndere çekip dalgalandırdı. Türk bayrağının yanında Azerbaycan bayrağını da dalgalandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Siirt Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Gazi Aileleri Federasyon Başkanı İsmail Şehitoğlu, her zaman Azerbaycan'ın yanında olmaktan onur ve gurur duyduklarını söyledi. Şehitoğlu, "Bugün görüyoruz ki Azerbaycan işgal altında olan topraklarını kurtarmak için bir savaş içerisindedir. Azerbaycan halkı her zaman hakkaniyetli davranmış Türk halkına yakışır bir şekilde tavrını ortaya koymuştur. Fakat topraklarını işgal eden Ermenistan, Azerbaycan'a karşı saldırı girişiminde bulunmuş ve bugün Azerbaycan topraklarını geri alma çabası içerisinde savaşa girmiştir. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak her daim kardeş ülkemiz olan Azerbaycan halkının ve Azerbaycan Cumhurbaşkanının yanındayız. Bugün Azerbaycan halkının yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Bizler Azerbaycan halkıyla dost değil bir kardeşiz. Her ülkenin kendine göre dostları olur. Her ülkenin savaşlarda yanında destekleyen devletleri olur. Ama Azerbaycan'ın dostu değil öz ve öz kardeşi vardır. Türkiye Cumhuriyeti her daim onlarla birliktedir ve bugün Azerbaycan'ın yanında durduğumuzu ve Azerbaycan halkının yanın olduğumuzu ifade etmek açısından Azerbaycan bayrağını da gördüğünüz gibi burada dalgalandırıyoruz" dedi. - SİİRT

Azerbaycan, Ermenistan, Siirt, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Siirt'ten Ermenistan'a uyarı, Azerbaycan'a tam destek - Son Dakika

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