Siirt'ten gelen 40 STK temsilcisi, evlat nöbetindeki ailelerle teröre tepki gösterdi - Son Dakika

Siirt'ten gelen 40 STK temsilcisi, evlat nöbetindeki ailelerle teröre tepki gösterdi

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 577'nci günde 219 aileyle sürüyor. Siirt'te faaliyet gösteren 40 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, Diyarbakır'a gelerek, evlat nöbetindeki ailelerle 'Teröre lanet yürüyüşü' gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

TERÖRE LANET YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

HDP il binası önündeki evlat nöbetini 577'nci günde sürdüren ailelere destek ziyaretleri devam ediyor. Siirt'ten gelen 40 sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ailelere destek ziyaretinde bulanarak birlikte 'Teröre lanet yürüyüşü' düzenledi.

'DİYARBAKIR'DAKİ BU DİRENİŞ 83 MİLYONUN ORTAK SESİ OLMUŞTUR'

Yürüyüşün ardından Siirt'teki sivil toplum kuruluşları adına açıklamayı yapan Siirt Aile Hakimleri Derneği Başkanı Dr. Özgür Aydın, Hacire Akar'ın bir kıvılcımla başlattığı bu onurlu eyleme ses olmak ve Diyarbakır annelerine destek olmak için geldiklerini söyledi. Aydın, "Ülkemizde emperyalistlerin taşeronluğunu yaparak bebek, çocuk, kadın, öğretmen, polis ve asker demeden kardeş kanı döken PKK terör örgütünün, korkutarak ve kandırarak dağa kaçırdığı binlerce çocuğun feryadı olan annelerimizin Diyarbakır'daki bu anlamlı direnişi aynı zamanda ülkemizdeki tüm 83 milyonun ortak sesi olmuştur. Bu feryadın görmezden gelinmesi, bu sese kulak verilmemesi, bağrı yanan ve evlat hasretiyle yanıp tutuşan bu annelerimize destek verilmemesi mümkün değildir. Diyarbakır anneleri buradan kutlu bir direniş başlatmıştır. Tarih, sizleri ve teröre meydan okuyan bu kutlu direnişinizi büyük bir saygı ile yazacaktır. Çocuklar; annelerinizin sesine kulak verin. Sizi bir piyon olarak kullanmak isteyenlere fırsat vermeyin. Kanınızdan beslenmek isteyen canavarları ise iyi tanıyın. Devletimizin şefkatine güvenin ve sıcak yuvalarınıza geri dönün" dedi.

'DİYARBAKIR ANNELERİ, BU HALKIN, BU AZİZ MİLLETİN VİCDANIDIR'

Evlat nöbetindeki ailelere destek ziyaretinde bulunan ve yürüyüşe de katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Fevzi Sevgili de yaptığı konuşmada, " İstanbul Sözleşmesi'ni destekleyenler, LGBT'ye her türlü desteği verenler Diyarbakır annelerine bu desteği verebilselerdi inanın şiddet ve terör bugünkü seviyede olmazdı. Diyarbakır Anneleri, bu halkın, bu aziz milletin vicdanıdır. Diyarbakır anneleri burada 577 gündür, bu mücadelede hiçbir zaman geri adım atmadan her türlü sıkıntılara rağmen terör örgütünün değişik saldırılarına rağmen vazgeçmediler. Diyarbakır anneleri terörü yenecektir. Diyarbakır anneleri asla yalnız olmayacaktır ve her zaman başımızın üzerinde yerleri olacaktır. Bütün desteğimizle var gücümüzle yanlarında olacağız" diye konuştu.