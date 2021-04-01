Siirt'ten gelen 40 STK temsilcisi, evlat nöbetindeki ailelerle teröre tepki gösterdi (2) - Son Dakika

ŞIRNAKLI VE DİYARBAKIRLI ANNELERDEN 'TERÖRE LANET' YÜRÜYÜŞÜ

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve Şırnak'taki HDP binası önünde her hafta eylem yapan aileler de Diyarbakır'a geldi. Bir araya gelen Diyarbakırlı ve Şırnaklı aileler, 'teröre lanet' yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş sonrası Şırnaklı aileler adına açıklama yapan Hatice Atan, 29 haftadır haklı mücadelelerini sürdürdüklerini ve sessiz çığlıkların sesi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Diyarbakırlı ve Şırnaklı annelerin el ele terör örgütünü bitireceğini söyleyen Atan, şöyle konuştu:

"Biz buna inanıyoruz. Terör örgütünü bitirecek olan annelerdir, anne yüreğidir, dedik. Diyarbakır'ımızda destan yazan annelerimizin mücadelesinde bir annemiz, çıktı buraya sesini dile getirdi ve annelerin sayısı 200'leri geçti. Allah'ın izniyle 1000'leri aşacaktır. Biz buna inanıyoruz. Burada, Diyarbakır'da 24 annemiz evlatlarına kavuştular. Kandil bizi iyi duysun, iyi görsün; bir tarafımızda vatan uğruna eşini şehit veren diğer tarafta çocukları zorla dağa götürülen sayısız annemiz var. Buradaki herkes bu mesajı iyi dinlesin. Burada sadece evladı bağrından koparılan 9, 13,14, 15 yaşında çocukları bağırlarından koparılan, yürekli, cesur annelerimiz; diğer tarafta vatan uğruna, bu toprak uğruna çocuklarını şehit veren annelerimiz, genç kızlarımız var. Ahdımız, yeminimiz olsun ki biz kazanacağız. Kazanan, yürekli anneler olacaktır. Kazanan; yürekli, cesur anneler olacaktır. Silahı bitirecek olan da anneler olacaktır. Bizler hesap sormaya devam edeceğiz. Ne kadar yüreğimiz yansa da evlatlarımız gitse de milyonlarca şehitlerimizi versek de biz susmayacağız. Dağlarımıza Allah'ın izniyle bahar güzel gelecek. Bütün annelerimizin sesi de çıksın. Artık o eski günler yok. Artık herkes rahatça sesini çıkarabilir. Ne kadar çok sesimizi çıkarabilirsek o kadar daha güçlü olacağız. Annelerimizin sesi Kandil'in kalbine saplanan hançer gibidir. Biz haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz."