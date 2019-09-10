Son Dakika Haberleri: Siirt'ten HDP önünde eylem yapan ailelere destek
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Siirt'ten HDP önünde eylem yapan ailelere destek

1 saat önce

Siirt Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, HDP Diyarbakır il binası önünde çocukları dağa kaçırılan ailelere destek olmak için 81 il STK'larına "Ailelere destek olmak için toplanalım" çağrısında bulundu.

Siirt'ten HDP önünde eylem yapan ailelere destek, System.String[]

Siirt Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, HDP Diyarbakır il binası önünde çocukları dağa kaçırılan ailelere destek olmak için 81 il STK'larına "Ailelere destek olmak için toplanalım" çağrısında bulundu.


Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine başlayan aile sayısı 20'ye yükselirken, annelere Türkiye'nin dört bir yanından da destek açıklaması geliyor. Son olarak Siirt Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, 81 ildeki STK temsilcilerine çağrıda bulunarak "Ailelere destek olmak için toplanalım" çağrısında bulundu. Şehitoğlu, "Diyarbakır'da oğlu ilk önce HDP binasına giden ve daha sonrada haber almadığından ötürü HDP il başkanlığının önüne giden Hacire ana, kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğü için oğlunu aldı. Hacire ana, evlatlarını terör örgütüne kaptıran ve yıllardır hasretleriyle yanan bütün annelere örnek oldu" dedi.


"81 ilden destek bekliyoruz"


Bugün 20 ailenin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eyleminin devam ettiğini kaydeden Şehitoğlu, "Hepsi teröre kaptırdıkları çocuklarını istiyor. Yıllardır evlat acısı ve hasretiyle yanıp tutuşan annelerimiz bugün Diyarbakır HDP il binası önünde eylem yapıyor. Biz sonuna kadar o annelerimizin yanındayız. O annelerimizin her türlü maddi manevi arkalarındayız. Aynı desteği de bütün ülkemizden, 81 ilden bekliyoruz. Çünkü artık yeter demenin vakti geldi. Bunu en iyi şekilde Hacire anamız gösterdi. Bugün Diyarbakır'da HDP il binası önünde eylem yapan annelerimiz gösterdi. Hacire anamızın başlatmış olduğu ve bugün Diyarbakır HDP il binası önünde olan bütün annelerimizin sürdürmekte olduğu bu eylemi biz güvenlik korucuları ve şehit aileleri STK'ları olarak destekliyor ve diğer bütün STK'ları bu desteğe çağrı vermelerini umut ediyoruz" diye konuştu. - SİİRT

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:41 Kaynak: İHA
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