Son Dakika Haberleri: Siirt'ten kısa kısa
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Siirt'ten kısa kısa

1 saat önce

Siirt'te meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

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Siirt'te meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.
Şirvan ilçesi Çeltikyolu köyünden Ormanbağı köyüne giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen patpat tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu Abdulhalik Öneryıldız (22) ve Murta Alpboğa (19) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bahçelievler Mahallesi İhsan Tan Bulvarı'nda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Selami Akgül'e (50) çarptı.
Yaralanan Akgül, çevredekilerin yardımıyla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Algül Mahallesi Doğu Kışla civarında fıstık ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.
Fıstık ağaçlarının zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:37 Kaynak: AA
Şirvan, Siirt, Güncel
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