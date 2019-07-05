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Siirt'ten kısa kısa

1 saat önce

Siirt'te seyir halindeki otomobil yandı, anız yangını ise 10 dönüm arazide etkili oldu.

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Siirt'te seyir halindeki otomobil yandı, anız yangını ise 10 dönüm arazide etkili oldu.
Alınan bilgiye göre, Mansur Taş'ın kullandığı 35 DC 097 plakalı otomobil, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı önünde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında, aracın motor kısmı hasar gördü.
Anız yangını

Siirt'te anız yangını 10 dönüm arazide zarara yol açtı.
Siirt - Kurtalan yolu üzerindeki bir arazide çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınabildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:03 Kaynak: AA
15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Siirt, Güncel
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