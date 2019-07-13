Siirt'ten kısa kısa

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Siirt'te meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.
Siirt Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:47 Kaynak: AA
'te meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı. Baykan
ilçesine bağlı Veysel Karani
beldesinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Maruf Özdemir'e çarptı.
Yaralanan Özdemir, 112 Acil Servis
ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Siirt- Kurtalan
çevre yolunda Hüseyin Sain'in kullandığı 33 PG 412 plakalı otomobil, bisiklet kullanan Recep Dilmaç'a (15) çarptı.
Kazada, ağır yaralanan Dilmaç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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