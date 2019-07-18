Siirt'ten kısa kısa
2 saat önce
Siirt'te yüksekten düşen 2 kişi ağır yaralandı Alınan bilgileye göre, Barış mahallesinde evlerinin ikinci katında dengesini kaybederek düşen Mehmet Öner ( 75) ile Eruh ilçesinin Cintepe köyünde çıktığı ağaçtan düşen Abdulaziz Ulusal (72) ağır yaralandı.
Siirt Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:35 Kaynak: AA
'te yüksekten düşen 2 kişi ağır yaralandı
Alınan bilgileye göre, Barış mahallesinde evlerinin ikinci katında dengesini kaybederek düşen Mehmet Öner ( 75) ile Eruh
ilçesinin Cintepe köyünde çıktığı ağaçtan düşen Abdulaziz Ulusal (72) ağır yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan 2 yaralı da tedavi altına alındı.
Son dakika! Valilikten sel açıklaması: 7 kişi kayıp ihbarı var Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotta korkutan yangın AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak 'Doğu Akdeniz' bildirisi Erbil'de şehit edilen diplomat, Ankara'da toprağa verildi