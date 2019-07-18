Son Dakika Haberleri: Siirt'ten kısa kısa
Son Dakika Güncel Haber

Siirt'ten kısa kısa

2 saat önce

Siirt'te yüksekten düşen 2 kişi ağır yaralandı Alınan bilgileye göre, Barış mahallesinde evlerinin ikinci katında dengesini kaybederek düşen Mehmet Öner ( 75) ile Eruh ilçesinin Cintepe köyünde çıktığı ağaçtan düşen Abdulaziz Ulusal (72) ağır yaralandı.

Siirt'ten kısa kısa, System.String[]
Siirt'te yüksekten düşen 2 kişi ağır yaralandı

Alınan bilgileye göre, Barış mahallesinde evlerinin ikinci katında dengesini kaybederek düşen Mehmet Öner ( 75) ile Eruh ilçesinin Cintepe köyünde çıktığı ağaçtan düşen Abdulaziz Ulusal (72) ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan 2 yaralı da tedavi altına alındı.
Siirt, Eruh, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Valilikten sel açıklaması: 7 kişi kayıp ihbarı var Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotta korkutan yangın AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak 'Doğu Akdeniz' bildirisi Erbil'de şehit edilen diplomat, Ankara'da toprağa verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 19:17:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'ten kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]