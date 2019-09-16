Siirt'ten kısa kısa

Siirt'te yüksekten düşen bir çocuk yaralandı, aracın çarptığı bir kişi ağır yaralandı.

Eruh ilçesinin Çırpılı köyünde evlerinin damında oynayan 13 yaşındaki Yusuf Kaya, dengesini kaybederek düştü.

Kaya, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Merkez Afetevler Mahallesinde, sürücünün kimliği ve plakası tespit edilemeyen bir araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine girdi. Kazada evin bahçesinde oyun oynayan 13 yaşındaki Yeter Alçiçek yaralandı.

Alçiçek, Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.