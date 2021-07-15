SİİRT'TEN MARMARİS'E UYUŞTURUCU MADDE GETİREN 2 ARKADAŞA TUTUKLAMA - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Siirt'ten gelen bir yolcu otobüsünde üzerlerindeki sigara paketleri içinde toplam 375 gram uyuşturucu madde metamfetaminle yakalanıp, adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Siirt'ten iki kişinin otobüsle uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Bugün saat 02.00 sıralarında Marmaris Otogarı'nda önlem alındı. 4 yolcu ile otogara gelen otobüste arama yapıldı. Aramada Siirt Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi N.T. (32) ile arkadaş, oto yıkamacı S.O.'nun (32) pantolonlarının cebindeki sigara paketleri içinde toplam 375 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. İki şüpheli polisteki ifadelerinde, Marmaris'e tatil için geldiklerini, üzerlerinde ele geçirilen uyuşturucu madde metamfetaminleri ise satmak için değil içmek için getirdiklerini söyledi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.T. ve S.O. tutuklandı.