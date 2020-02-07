Siirt terör örgütü pkk'ya yardım sağlayan kişi, iha desteğiyle yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt terör örgütü pkk'ya yardım sağlayan kişi, iha desteğiyle yakalandı - Son Dakika

Siirt terör örgütü pkk'ya yardım sağlayan kişi, iha desteğiyle yakalandı

7 saat önce

Terör örgütü PKK'ya yardım sağlayan kişi, İHA desteğiyle yakalandı.

Terör örgütü PKK'ya yardım sağlayan kişi, İHA desteğiyle yakalandı

Siirt terör örgütü pkk'ya yardım sağlayan kişi, iha desteğiyle yakalandı

PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:42 Kaynak: DHA
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