Siirt terör örgütü pkk'ya yardım sağlayan kişi, iha desteğiyle yakalandı - Son Dakika

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Siirt terör örgütü pkk'ya yardım sağlayan kişi, iha desteğiyle yakalandı
7 saat önce
Terör örgütü PKK'ya yardım sağlayan kişi, İHA desteğiyle yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:42 Kaynak: DHA
Terör örgütü PKK'ya yardım sağlayan kişi, İHA desteğiyle yakalandı
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