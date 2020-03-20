SİİRT Teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi - Son Dakika

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SİİRT Teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi
10 dakika önce
Teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildiSİİRT'in Eruh ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP), güvenlik güçlerince kontrollü olarak patlatılarak, imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:27 Kaynak: DHA
Teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi
SİİRT'in Eruh ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP), güvenlik güçlerince kontrollü olarak patlatılarak, imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Mart günü, Eruh ilçesine bağlı Gedikaşar köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlattı. Operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan EYP tespit edildi. Jandarma, bölgede güvenlik önlemi aldıktan sonra patlayıcıyı kontrollü olarak patlatarak, imha etti.
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