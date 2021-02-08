Siirt Ticaret ve Sanayi Odasından yapılandırma ile ilgili açıklama - Son Dakika

Siirt Ticaret ve Sanayi Odasından yapılandırma ile ilgili açıklama

08.02.2021 16:01
Siirt Ticaret ve Sanayi Odasından yapılandırma ile ilgili açıklama, System.String[]

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, üye aidatı borçlarının yapılandırıldığını belirtti.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, üye aidatı borçlarının yapılandırıldığını belirtti.

Kuzu, faizlerin silineceğini, ana paranın da 6 takside bölüneceğini ifade ederek, yapılandırmanın 28 Şubat'ta sona ereceğini aktardı.

Üyelere çağrıda bulunan Kuzu, "Üyelerimize yönelik yapılandırma süreci devam ediyor. Salgından dolayı oluşabilecek yoğunluk sebebiyle başvuru süresi uzatıldı. Tüm üyelerimizin yapılandırmadan yararlanmasını bekliyoruz." dedi.

Güven Kuzu, 28 Şubat, Ticaret, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt Ticaret ve Sanayi Odasından yapılandırma ile ilgili açıklama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor, İsmail Kartal'la yollarını ayırdı Apple firması yazılı uyarı yayımladı: iPhone 12 kalp pili olan kişileri olumsuz etkileyebilir Tüm mal varlığını satıp köye yerleşen manken Bilun Dohmen, ağlaya ağlaya köy hayatını bıraktı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin, bazı güzellikler açıklayacağım Kahraman Türk askerinin şefkati sınırları aşıyor! Görevdeyken yaşadıklarını anlatan uzman çavuş duygulandırdı Son Dakika! Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce canlı yayında duyurdu: CHP artık bir tabeladan ibaret, yolumu ayırıyorum Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirilmedi Kahramanmaraş'ta 250 nüfuslu mahalle mutasyonlu virüs nedeniyle karantinaya alındı
Pangolinlerde farklı bir koronavirüs türü tespit edildi! Uzmanlar Pangolinlerde farklı bir koronavirüs türü tespit edildi! Uzmanlar "İnsanlara sıçrayabilir" uyarısında bulundu         
15:42
Boğaziçi protestolarının hedefindeki Rektör Melih Bulu'nun yardımcıları belli oldu Boğaziçi protestolarının hedefindeki Rektör Melih Bulu'nun yardımcıları belli oldu         
15:31
Karlsruhe'li futbolcuların korner taktiği sosyal medyaya damga vurdu Karlsruhe'li futbolcuların korner taktiği sosyal medyaya damga vurdu         
14:55
Dünyaca ünlü markadan parasını ödediği ürünleri teslim alamayan Uğur Arslan isyan etti Dünyaca ünlü markadan parasını ödediği ürünleri teslim alamayan Uğur Arslan isyan etti         
14:53
Hava durumu spikeri, yayın esnasında denizden cansız bir beden çıkardı Hava durumu spikeri, yayın esnasında denizden cansız bir beden çıkardı         
14:45
İstanbul Havalimanı'nda bir ilk! Hamile kadın transit alanda doğum yaptı İstanbul Havalimanı'nda bir ilk! Hamile kadın transit alanda doğum yaptı         
13:55
8 köpeğin saldırısına uğrayan kadın resmen ölümden döndü! Dehşet anları kamerada 8 köpeğin saldırısına uğrayan kadın resmen ölümden döndü! Dehşet anları kamerada         
13:23
İstanbul için asıl kış şimdi başlıyor! 16 Şubat Salı günü kar yağışı bekleniyor İstanbul için asıl kış şimdi başlıyor! 16 Şubat Salı günü kar yağışı bekleniyor         
13:11
Ünlü gazeteci yazdı, bu diyalog İmamoğlu'nu zora sokacak: Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz Ünlü gazeteci yazdı, bu diyalog İmamoğlu'nu zora sokacak: Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz         
12:05
Karşı komşusu, 9 yıldır dehşeti yaşatıyor: Bıçakla saldırdı, kardeşini öldürmekle tehdit etti Karşı komşusu, 9 yıldır dehşeti yaşatıyor: Bıçakla saldırdı, kardeşini öldürmekle tehdit etti         
11:46
İstanbul Havalimanı'nda çocuğu kaybolan anne baygınlık geçirdi İstanbul Havalimanı'nda çocuğu kaybolan anne baygınlık geçirdi         
11:07
3 haftada tamamlanan el emeği tespihler 60 bin liraya alıcı buluyor 3 haftada tamamlanan el emeği tespihler 60 bin liraya alıcı buluyor         
11:03
Dün geceden bu yana 28 kez sallanan ilçede vatandaşlar diken üstünde: Ev yıkılacak zannettik Dün geceden bu yana 28 kez sallanan ilçede vatandaşlar diken üstünde: Ev yıkılacak zannettik         
10:51
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı: Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı: Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün değil         
10:18
Alaattin Çakıcı'dan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu'ya destek: Lütfen, sakın istifa etmeyiniz Alaattin Çakıcı'dan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu'ya destek: Lütfen, sakın istifa etmeyiniz         
09:56
Baraj gölünün suları çekilince ortaya çıkan ilginç görüntüleri fotoğraflamak için akın ettiler Baraj gölünün suları çekilince ortaya çıkan ilginç görüntüleri fotoğraflamak için akın ettiler         
07:59
Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu         
20:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2021 16:10:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt Ticaret ve Sanayi Odasından yapılandırma ile ilgili açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei