Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, üye aidatı borçlarının yapılandırıldığını belirtti.
Kuzu, faizlerin silineceğini, ana paranın da 6 takside bölüneceğini ifade ederek, yapılandırmanın 28 Şubat'ta sona ereceğini aktardı.
Üyelere çağrıda bulunan Kuzu, "Üyelerimize yönelik yapılandırma süreci devam ediyor. Salgından dolayı oluşabilecek yoğunluk sebebiyle başvuru süresi uzatıldı. Tüm üyelerimizin yapılandırmadan yararlanmasını bekliyoruz." dedi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Siirt Ticaret ve Sanayi Odasından yapılandırma ile ilgili açıklama - Son Dakika