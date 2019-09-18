Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.



Başkan Kuzu, ziyarette 19-20-21 Eylül tarihlerinde Ankara'da ikincisi düzenlenecek olan Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesinde yer alacaklarını söyledi. STSO Başkanı Güven Kuzu, günümüz dünyasında ürünlerde coğrafi işaretlerin büyük bir önem kazandığını belirterek, bu zirveden Siirt ekonomisi yararına sonuçlar alınacağına inandığını söyledi. Coğrafi işaretli ürünlerin pazarlama sorunu yaşamadığını belirten Kuzu, oda olarak Siirt'e özgü ürünlerin coğrafi işaret almaları için girişimlerini sürdüreceklerini açıkladı. Kuzu, "Günümüzde ABD, Avrupa ve gelişmiş ülkelerde coğrafi ürünler pazarının 200 milyar doları aşmış durumda. Bizde bu durumu göz önünde bulundurarak ATO tarafından ikinci kez düzenlenecek bu zirveye katılacağız. Bizim bu pazardan çok rahat bir şekilde pay alabilecek birçok ürünümüz bulunmaktadır. Perde pilav, büryan, fıstık, bal ve battaniye için bu coğrafi işaretleri almış durumdayız. Ancak coğrafi ürün işareti alabilecek daha birçok ürünümüz bulunmaktadır. Önümüzdeki günlerde bunların coğrafi işaret işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için girişimlerde bulunacağız" dedi.



Kuzu, Ankara Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 19-20-21 Eylül'de ve üç gün sürecek Coğrafi İşaretli Ürünler zirvesinde, perde pilav, büryan, fıstık, bal ve battaniye ürünlerinin sergileneceğini söyledi. - SİİRT