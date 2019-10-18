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Siirt TSO'dan dış ticaret ilgilendirme semineri

17 dakika önce

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlendi.

Siirt TSO'dan dış ticaret ilgilendirme semineri, System.String[]

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlendi.


TSO konferans salonunda gerçekleştirilen seminere oda üyeleri ve davetliler katıldı.


TSO Başkanı Güven Kuzu, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği koordinasyonunda gerçekleştirilen seminerin verimli geçtiğini aktardı.


Seminerde ihracatta sağlanan devlet yardımları, yurt dışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesi konularında bilgilendirme yapıldığını aktaran Kuzu, şunları kaydetti:


"Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi, pazar araştırması ve pazara giriş desteği, e-ticaret sitelerine üyelik desteği, pazara giriş belgelerinin desteklenmesi hedefleniyor. Katılımcılara Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve yurt dışı birim, marka ve tasarım destekleri, ülke sunumu, dış pazara ihraç imkanları ile ilgili bilgilendirme yapıldı."

Siirt, Kuzu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:42 Kaynak: AA
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