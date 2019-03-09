Son Dakika Haberleri: Siirt Tso'dan İstihdam Seferberliği Çağrısı

Siirt Tso'dan İstihdam Seferberliği Çağrısı

16 dakika önce

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, işverenleri istihdam seferberliği kampanyalarından faydalanmaya davet etti.

Siirt Tso'dan İstihdam Seferberliği Çağrısı, System.String[]
Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, işverenleri istihdam seferberliği kampanyalarından faydalanmaya davet etti.


Kuzu, yaptığı açıklamada, iş dünyası olarak ülkenin istihdam seferberliği hedeflerine katkı sağlamak için ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Hükümetin girişimcilere önemli destek paketleri açıkladığına işaret eden Kuzu, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerimize sağlanan yeni kredi paketleri, istihdama sağlanan ücret, vergi desteği ve kısa çalışma ödeneği avantajları ile SGK primlerini düzenli ödeyen işverenimize verilen ek indirimler, ülke ekonomimizin gelişmesi ve kalıcı istihdamın arttırılması için önemli hamleler olarak değerlendiriyoruz. Oda olarak işverenleri istihdam seferberliği kampanyalarından faydalanmaya davet ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:31 Kaynak: AA

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