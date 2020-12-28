Siirt TSO'dan öğrencilere tablet desteği - Son Dakika

Siirt TSO'dan öğrencilere tablet desteği

28.12.2020 12:49
Siirt TSO'dan öğrencilere tablet desteği, System.String[]

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), uzaktan eğitime katkıda bulunmak amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteğinde bulundu.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), uzaktan eğitime katkıda bulunmak amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteğinde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Siirt TSO'nun katkılarıyla alınan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uyumlu klavyeli tabletlerin ilk etabı, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, bu yılki eğitim yardımlarının uzaktan eğitime destek vermek amacıyla tablet olarak yapıldığını söyledi.

Eğitime destek olmayı sürdüreceklerini dile getiren Kuzu, şunları kaydetti:

"Hediye ettiğimiz bu tabletlerle uzaktan eğitim için gerekli ekipmanı bulunmayan öğrencilerimizin dezavantajlarının giderilmesine ve bu yöndeki ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak istedik. Tableti olmadığından derslerini takip edemeyen, arkadaşlarından geri kalan öğrencilerimize destek olmak amacıyla dağıtıldı. Yeni nesillerin bilgiye daha kolay ulaşmasını sağlayacak, onların eğitimlerine katkıda bulunacak bu ve benzeri destekleri imkanlar ölçüsünde gelecekte de sürdüreceğiz."

Kuzu, ikinci etap tabletlerin de önümüzdeki süreçte dağıtılacağını aktardı.

Eğitim Bilişim Ağı, Türkiye, Tablet, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt TSO'dan öğrencilere tablet desteği - Son Dakika


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