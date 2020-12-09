Siirt TSO'dan üyelerine aidat borçlarını yapılandırma imkanı - Son Dakika

Siirt TSO'dan üyelerine aidat borçlarını yapılandırma imkanı

09.12.2020 12:40
Siirt TSO'dan üyelerine aidat borçlarını yapılandırma imkanı, System.String[]

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerin biriken oda aidat borçlarının yapılandırılacağını duyurdu.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerin biriken oda aidat borçlarının yapılandırılacağını duyurdu.

Pandemi döneminin oluşturduğu zor koşullarda üyelerine destek olmak amacıyla 31 Ağustos 2020 tarihi öncesi döneme ait oda aidat borçlarının tüm gecikme faizleri silinerek sadece anapara ödemesi peşin veya 6 taksit halinde alınacağını belirten Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, ülkede korona virüs vakasının ilk görüldüğü mart ayından itibaren uygulanan bazı tedbirler başta küçük esnaf olmak üzere bütün iş dünyasını derinden etkilediğini söyledi. Kuzu, "Siirt TSO olarak yaşanan bu süreçte başta üyelerimiz olmak üzere, ilimiz iş dünyasının yaşadığı sorunların çözümü noktasında gerekli adımları atarak çeşitli desteklerin sağlanmasında öncülük ettik. Ancak gelinen aşamada pandeminin giderek etkisini arttırdığı ve yeni ek tedbirlerle özel sektörün daha çok sıkıntı yaşayacağı görülmektedir. Bütün bu çabalarımızın etkinliğini arttırmak ve üyelerimizin içerisinde bulundukları ekonomik darboğazı atlatmalarına destek olmak amacıyla üst kuruluşumuz olan TOBB ile koordineli olarak bazı çalışmalar yaptık. Yaptığımız görüşmeler ve istişareler neticesinde üyelerimizin 31 Ağustos 2020 tarihi öncesine ait oda aidat borçlarının faizlerinin silinmesi ve anaparanın peşin veya 6 eşit taksitle yapılandırılması imkanı doğmuştur. Pandemiden dolayı oluşabilecek yoğunluk sebebi ile son başvuru süresi 29 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Oda üyelerimizin bu tarihe kadar başvurmaları halinde mevcut anapara borçlarını 6 aya kadar yeniden yapılandırarak ödeyebilecekler. Pandemi sürecinin kısa sürede sona ermesi umuduyla, üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - SİİRT

Siirt TSO'dan üyelerine aidat borçlarını yapılandırma imkanı

Ağustos, Ticaret, Siirt, Kuzu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Siirt TSO'dan üyelerine aidat borçlarını yapılandırma imkanı - Son Dakika Ekonomi


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