Siirt TSO ile Halk Bankası arasında protokol imzalandı - Son Dakika

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Halk Bankası arsında "Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı Protokolü" imzalandı.

Siirt TSO Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ziraat ve Halk Bankası Genel Müdürlükleri arasında yapılan anlaşmanın ardından Siirt TSO ile Halk Bankası arasında protokol imzalandığını belirtti.

Protokolün, oda üyelerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde finansman imkanı sağlayacağını dile getiren Kuzu, şunları aktardı:

"Çatı kuruluşumuz TOBB'un önderliğinde TSO olarak üyelerimizin içinde bulunduğu bu zorlu süreci daha rahat atlatması için elimizi taşın altına koyarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Pandemi süreci tüm sektörleri etkiledi. Üyelerimiz büyük sıkıntılar yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Bu zorlu süreçte Halk Bankası ile yapılan bu protokolle, nakit sıkıntısı çeken üyelerimizin finansman ihtiyacını karşılarken üretimde ve ticarette de devamlılığı sağlamış oluyor. Protokol ile üyelerimize bir nebze olsun nefes aldırılacaktır."