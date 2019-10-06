"Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali" için geri sayım başladı

"Siirt Kısa Film Festivali"nin 2'ncisi, bu yıl 11-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl bölge halkı tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan festivalde, bu sene de çok sayıda ünlü oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı Siirtlilerle bir araya gelerek deneyimlerini aktaracak. Türkiye'den ve dünyadan kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerinde yer alan filmlerin yarışacağı festivalde ayrıca sinema üzerine söyleşi ve paneller de yer alacak.



T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkısı ve himayesi ile düzenlenen, Ak Parti Genel Başkan Baş Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ve Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in destekleriyle gerçekleştirilen festival, kapılarını sürpriz bir konserle açacak. 5 gün boyunca düzenlenecek olan senaryo atölyeleri, yönetmenlik atölyeleri, oyunculuk atölyeleri ve kamera atölyeleriyle deneyimli film üreticilerinin tecrübelerini aktaracakları "2. Siirt Uluslarrarası Kısa Film Festivali", kapanışını da yine keyifli bir konserle yapacak.



Birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL ve üçüncüye 5.000 TL'lik para ödülleri verilecek olan festivalde ayrıca mansiyon olarak Jüri Özel Ödülü de yer alacak.



FESTİVALİN ANA JÜRİSİ İSE ŞU İSİMLERDEN OLUŞUYOR:



Ömer Uğur (Yönetmen-Ana Jüri Başkanı)



İlhan Şeşen ( Oyuncu-Ses sanatçısı)



Engin Öztürk ( Oyuncu - Süpervizör)



Hakan Haksun ( Senarist)



Bülent Bilgiç ( Oyuncu)



Jale Atabey ( Yönetmen)



Erkan Bektaş ( Oyuncu)



Süleyman Civliz (Yönetmen)



Sermin Hürmeriç (Oyuncu)



Vadullah Taş ( Yazar)



Serhat Akcan ( Tarihçi)



Canan Kaya (Gazeteci)



Tümay Özokur ( Cast Direktörü)