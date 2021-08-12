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Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nden jüri yorumları! - Son Dakika

Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nden jüri yorumları!

12.08.2021 09:57
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Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'ni hayata geçirenler ve bu yılın jüri üyeleri festivalin sinemaya, Siirt'e ve bölge halkına olan katkılarının neler olduğu yönünde görüşlerini dile getirdi.

Jüri başkanı Cemal Okan, bu konuda "Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine ülkemizin her köşesinin sinemayla buluşması çok önemli" dedi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali, 4 - 8 Ekim'de gerçekleştirilecek. Baran Mayda'nın başkanı olduğu Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen, Prof. Dr. Yasin Aktay'ın onursal başkanı, Mahmut Baldemir'in ise direktörü olduğu 4. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nin jüri başkanlığını yapımcı ve TÜRSAK Başkanı Cemal Okan üstlendi. Jüri üyeleri ise Mine Çayıroğlu, Fikret Kuşkan, Eylem Kaftan, Murat Han, Prof. Dr. Nihat Şındak, Dr. Funda Masdar Kara, Prof. Dr. Uğur Çevik ve Mehmet Çalışkan'dan oluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yanı sıra Siirt Valiliği, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Sinema Genel Müdürlüğü, Siirt Belediyesi, Siirt Üniversitesi, DİKA ve Beyrut Film tarafından da desteklenen 4. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'ni gerçekleştirenler ve bu yılın jüri üyeleri festivalin neden önemli bir organizasyon olduğunu dile getirdi.

Baran Mayda (Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)

Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali, bilinen ve kabul edilen birçok tezi yerle bir ediyor. Her yıl üzerine kata kata ve büyük bir sahiplenmeyle dezavantajı, avantaja çevirmiş gözüküyor.

Mahmut Baldemir (Festival Direktörü)

4. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali, bu yıl da kısa film yönetmenlerinin eserlerini izleyicilerle buluşturmak için kapılarını açıyor. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'ni bir adım daha ileriye taşıyabilmek adına her yıl 'daha neler yapabiliriz?' diye ekip olarak sürekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm eser sahiplerine şimdiden başarılar diliyorum.

Cemal Okan (TÜRSAK Başkanı - Yapımcı)

Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali, yöre için oldukça önemli bir etkinlik. Bunun parçası olmaktan oldukça memnunum. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine ülkemizin her köşesinin sinemayla buluşmasının ve kıymetli filmlerin izlenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Katılımcılara şimdiden başarılar diliyorum. Herkese keyifli izlemeler dileriz.

Elif Kaftan (Yönetmen)

Sinemanın yaygın bir biçimde erişmediği yerlere sinemayı götürmek, yönetmenlerle izleyicileri buluşturmak, sinemacıları bir araya getirmek, halkımızın yeni filmlerin yaratıcıları ile diyaloğa girmelerini sağlamayı çok değerli buluyorum. Güneydoğu Anadolu'da kadim bir kültürel miras barındıran güzel Siirtimizde geleceğin sinemacılarının filmlerinin değerlendirileceği jüride yer almaktan gurur duydum. Anadolu'da sinema şölenine katılmak her zaman başka bir heyecan. Emeği geçenlere, başta Baran Mayda'ya teşekkürlerimi iletiyorum.

Fikret Kuşkan (Oyuncu)

Böyle bir Festivalin 4'üncüsünün düzenleniyor olması benim için çok değerli. Gençlerin sinema alanında kendilerine yer bulabilmeleri için yapılan bu tür festival ve etkinlikler bizim kültürümüz için oldukça değerli. Katılımcılara şimdiden başarılar diliyorum.

Mine Çayıroğlu (Oyuncu)

Bu kıymetli festivalin jürisinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde çekilmiş kısa filmlerin Siirt'te izleyicilerle buluşması çok memnun edici. Umarım sinemacılar ve sinemaseverler için unutulmaz bir etkinlik olur.

Murat Han (Oyuncu)

Film festivallerinin bir ülkenin sinema anlayışının ve algısının gelişmesinde büyük bir rolü olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu tür film festivallerinin çoğalması, sinemamızın da o kadar gelişeceğini ve dünya standartlarında iyi bir yere geleceğinden eminim. Özellikle Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali gibi festivallerin ülkemizde gençlerin kendilerini daha iyi ifade etmeleri, daha özgürce fikirler ortaya koymaları ve yeni sinema akımı oluşturabilmeleri bakımından önemli buluyorum. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine; Türkiye'nin her yerinde kısa film çeken gençleri yüreklendirmek, bu konuda motive etmek çok önemli. Siirt'te böyle bir festivalin 4'cüsünün düzenleniyor olması bölge halkının sinemaya olan ilgisinin artmasında ve bu coğrafyada yeni sinemacılar ortaya çıkararak kendi bakış açılarıyla sinemaya farklı renkler katacağını düşünüyorum. Sinemada her renk ayrı bir tat verdiği için bu tür farklı kültürlerden gelen bakış açılarının kesinlikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nin bölgedeki diğer şehirlere ilham vererek oralarda da bu tarz festivallerin oluşması adına önayak olmasını diliyorum. Siirt'te böyle bir festivalin yapılması benim için çok değerli.

Dr. Funda Masdar Kara (Akademisyen)

Kısa filmler, kısa öyküler anlatır ama uzun ve kalıcı mutluluklar yaratır... Festivaller ise daha çok öykü, daha çok film ve daha çok mutluluk verir katılımcılarına ve izleyicilerine. Festivaller sanattır, kültürdür, coşkudur, birlikteliktir, paylaşımdır... Gittikleri her bölgeye renkler götürürler binbir tonda... Herkes kendine ait bir ton yakalar... Bu nedenle coşkuludurlar ve sabırsızlıkla beklenirler, izlenirler. Sayısız festivallerden biridir Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali. Festivalle birlikte Siirt de artık daha coşkulu ve daha renkli bir kent kimliği kazanmış oldu. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan festival, Siirt'e ve çevresine özellikle çok uzakmış gibi görünen mutlulukları yaşatmayı başardı. Her geçen yıl daha yoğun katılımlı ve daha coşkulu geçen festival şüphesiz bu yıl da Siirt ve çevresine gökkuşağı tadında etkinlikler sunacak. Çünkü Siirt de, Siirt halkı da bu festivalle onları buluşturan festival ekibi de bunun için son derece istekli ve özverili davranmakta ne kadar kararlı olduklarını geçen sürecin başarısıyla kanıtlamış oldu. Bu başarıda ufacık bir katkımız olabilirse ne mutlu bizlere... Nice güzel, coşkulu, renkli Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali yaşamamız temennisiyle...

Prof. Dr. Uğur Çevik (Akademisyen)

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali, sanat ve kültür hazinemize önemli katkılar sağlayacağını düşündüğüm bir organizasyondur. Bölge ve ülkemiz açısından film sektörüne ciddi katkılar sağlayacağını düşündüğüm festivalin gelecek nesillere oldukça faydalı olacağının kanaatindeyim.

Prof. Dr. Nihat Şındak (Akademisyen)

Siirt, köklü bir medeniyete ve zengin kültürel birikime sahip kadim bir şehirdir. Zengin mutfağı, engin hoşgörüsü, sahip olduğu gelenek ve görenekleriyle, bilime ve sanata katkı sunan tarihi geçmişi günümüzün dünyasına da birçok yönden ışık tutmaktadır. Kitapların veya saatlerce konuşmanın ifade edemediği bir duyguyu bir hissiyatı, bir yönetmenin bir anlık ekran görüntüsüyle, ifade edebildiği sinemanın büyülü dünyasının şehrimize yansımaları sadece görsel bir seyirden ziyade duygu düşüncelerin sanatsal anlatımında farkındalık bilincine katkı sunmasıdır. İlimiz ve üniversitemizin sanata/ sanatçıya olan yakın ilgi ve sempatisinin ispatı niteliği taşıyan 4. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali'nin keyifli başarılı bir finalle sonuçlanmasını temenni eder, festivale katılım gösteren bütün sanatçı ve sanatseverlere başarılar dilerim.

Mehmet Çalışkan (Gazeteci)

Gerek ülkemizde gerekse dünyada birçok ödül kazanmış yönetmenlerin ve senaristlerin kariyerlerine kısa filmlerle başladığını görüyoruz. Bakış açılarını, vizyonlarını ve hayallerini önce kısa filmlerle gözler önüne serme olanağı yakalayan yönetmenler ve senaristler kariyerlerinin sonraki yıllarında gerek sinemaya gerekse yaşama dair farkındalık yarattı. O sinemacılar, kısa filmlerini gözler önüne serme olanağı yakalayamasaydı sinema da hayat da eksik kalacaktı. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali, bakış açılarını, vizyonlarını ve hayallerini yansıtarak sinemaya ve hayata zenginlik katmak isteyen sinemacılar için ne ölçüde önemli olduğunu daha önceki 3 festivalde gösterdi. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali'nin Siirtlilerin sanat ve kültürel yaşamlarına bulunduğu katkının ne büyük ölçüde olduğu da önceki festivallerde görüldü. Festivalin her geçen yıl biraz daha zenginleşerek süreklilik kazanması, sinema sektörü adına da Siirtliler adına da önemli bir kazanım oldu.

Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nden jüri yorumları!

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Kaynak: Bültenler

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