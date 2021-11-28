Siirt Umut Kervanı Derneğinden ihtiyaç sahibi çocuklara giysi desteği - Son Dakika

Siirt Umut Kervanı Derneğince ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına giysi ve ayakkabı desteği sunuldu.

Siirt Umut Kervanı Derneği Kadın Kolları Başkanı Aynur Tokdemir, gazetecilere, hayırseverlerin katkılarıyla yetim ve muhtaç çocuklara giysi ve ayakkabı yardımında bulunduklarını belirtti.

Kentte 130 kişiye ayakkabı, 100 kişiye de giyim kartı dağıttıklarını dile getiren Tokdemir, "Yetim ve muhtaçları giydirme projesi ile ilimizde yüzlerce çocuğun yüzünü güldürdük. Yardımlar bazı hayırseverler tarafından ve geçtiğimiz haftalarda kentte düzenlediğimiz kermesten elde edilen gelirle yapıldı. Özellikle kış aylarında çocuklarımız üşümesin diye böyle bir proje başlatmıştık. Önümüzdeki günlerde de benzer çalışmalar gerçekleştireceğiz. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.