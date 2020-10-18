Siirt Üniversitesi 62 personel alacak - Son Dakika

Siirt Üniversitesi (SÜ) 62 daimi işçi alacak.

SÜ'de yapılan açıklamaya göre, daimi statüde görev yapmak üzere 37'si temizlik, 21'i güvenlik ve 4'ü de işçi olmak üzere 62 personel alınacağı belirtildi.

İşkur İl Müdürlüğüne doğrudan veya on-line yapılacak başvuruların 20 Ekim'de sona ereceği belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kura çekimi noter huzurunda 27 Ekim'de üniversitemiz merkez konferans salonunda yapılacak. Başvurular 18-35 yaş aralığında asil olarak belirlenen 248 kişinin mülakat sınavının gerekli tedbirler alındıktan sonra kontrollü bir şekilde yapılması, mülakat sınavına girmeye hak kazanacak adayların isim listesi ve mülakat sınav giriş günleri www.siirt.edu.tr web sitesinin ana sayfasında yayınlanacak. Detaylı bilgi üniversitemiz internet sitesinden takip edilebilecek."