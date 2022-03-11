Siirt Üniversitesi'nde Mehmet Akif Ersoy temalı panel düzenlendi - Son Dakika
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Siirt Üniversitesi'nde Mehmet Akif Ersoy temalı panel düzenlendi

11.03.2022 16:11
Siirt Üniversitesi'nde Mehmet Akif Ersoy temalı panel düzenlendi

Siirt Üniversitesi'nde Mehmet Akif Ersoy temalı "Yüreklerde Akif Dilde Hürriyet" konulu panel düzenlendi.

Siirt Üniversitesi'nde Mehmet Akif Ersoy temalı "Yüreklerde Akif Dilde Hürriyet" konulu panel düzenlendi.

Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü akademisyenleri tarafından düzenlenen, moderatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Özlem Batğı Akman'ın yaptığı panele, Prof. Dr. Hüseyin Yaşar ve Doç. Dr. Mesut Bayram Düzenli konuşmacı olarak katıldı.

Yaşar, konuşmasında, Mehmet Akif'in şiirlerinde hürriyeti yoğun olarak işlediğini belirtti.

Mehmet Akif'in şiirlerinde yer alan vatan, fazilet, erdem, istiklal gibi değerler arasında hürriyetin en başta gelen kavramlardan biri olduğunu dile getiren Yaşar, " Mehmet Akif Ersoy'u sadece İstiklal Marşı ile tanıtma eksik olacaktır. Mehmet Akif Ersoy devasa külliyatıyla, Berlin hatıralarıyla, sporcu yönüyle, Mısır hayatı ve Kuran tercümesiyle çok yönlü bir şairdir." diye konuştu.

Düzenli de Mehmet Akif'in "bireysel hürriyet" düşüncesine değinerek, hürriyetin Ersoy'un fıtratında yer aldığını, fıtratındaki hürriyet sevdasının birey ve toplum olarak karşılarına çıktığını aktardı.

Panele, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cahit Pesen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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Siirt Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy, Edebiyat, Hürriyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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