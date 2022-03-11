Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şındak, STK'larla bir araya geldi - Son Dakika
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Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şındak, STK'larla bir araya geldi

11.03.2022 16:12
Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şındak, STK'larla bir araya geldi

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Şındak, Siirt Üniversitesi Konuk Evi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, üniversite ile sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğinin artırılmasına değindi.

Üniversite ile sivil toplum kuruluşlarının sorumluluklarının aynı olduğunu dile getiren Şındak, "Bunun için birbirimizi dinlemeye, birbirimizin sesine ses katmaya ihtiyacımız var. Çocuklarımızın, gençlerimizin gerçekleştirecekleri, kendilerini ifade edecekleri alanların sağlanması için hep birlikte çalışmamız gerekir." dedi.

Şındak, Tıp Fakültesine yönelik soruya da, en kısa sürede faal hale gelmesi için üniversite olarak sorumluluklarını yerine getirdiklerini aktararak, "Yeni ortaya çıkan gereklilikleri de bir an önce gerçekleştirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bunun için Cumhurbaşkanlığı Strateji Dairesi ile tekrar görüşerek Yüksek Öğretim Kurulu'na Diş Hekimliği Fakültesi için başvuruda bulunduk." diye konuştu.

Programa, Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Şeker, Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, İHH Siirt Şube Başkanı Metin Yardım ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şındak, STK'larla bir araya geldi - Son Dakika


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