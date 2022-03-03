Siirt Üniversitesi Rektörü Şındak'tan Çukurova Üniversitesi Rektörü Tuncel'e ziyaret - Son Dakika
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Siirt Üniversitesi Rektörü Şındak'tan Çukurova Üniversitesi Rektörü Tuncel'e ziyaret

03.03.2022 10:56
Siirt Üniversitesi Rektörü Şındak'tan Çukurova Üniversitesi Rektörü Tuncel'e ziyaret

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, "YÖK Anadolu Projesi" kapsamında üniversitesiyle eşleyen Siirt Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ve ekibini ağırladı.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, "YÖK Anadolu Projesi" kapsamında üniversitesiyle eşleyen Siirt Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ve ekibini ağırladı.

Rektör Tuncel ile Rektör Şındak, ziyarette, iki üniversitenin işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tuncel, YÖK Anadolu Projesi ile bilgi, birikim ve deneyimlerini genç ve dinamik üniversitelerle paylaşmaktan büyük onur duyduklarını ifade ederek, "Çukurova Üniversitesi olarak bilim ışığına katkı koymaya devam edeceğiz." dedi.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlter Ünlükaplan, Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Gümürdülü, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kayıklık, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Uçar ve Eğitim Fakültesinden akademisyenlerin de yer aldığı görüşmeler, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ve kampüs turuyla devam etti.

Kampüs ziyaretlerinde Ziraat Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi ve ilgili bölüm ile araştırma laboratuvarlarında incelemelerde bulunuldu.

Kıdemli ve genç üniversiteler arasında köprü vazifesi gören proje kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği ziyarette, işbirliğinin ileriki zamanlarda artarak devam edeceğine vurgu yapıldı.

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Çukurova Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Meryem Tuncel, Nihat Şındak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt Üniversitesi Rektörü Şındak'tan Çukurova Üniversitesi Rektörü Tuncel'e ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt Üniversitesi Rektörü Şındak'tan Çukurova Üniversitesi Rektörü Tuncel'e ziyaret - Son Dakika
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