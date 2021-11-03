Siirt Üniversitesinde Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma Müzesi ve Sergi Salonu açıldı - Son Dakika

Siirt Üniversitesinde (SİÜ) Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın eserlerinin yer aldığı Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma Müzesi ve Sergi Salonu açıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, SİÜ Kezer Yerleşkesi'ndeki İlahiyat Fakültesinde açılan müze ve sergi salonunun açılışında, SİÜ'de 7 yıl görev yapan Sırma'nın bölgenin yetiştirdiği büyük bir değer olduğunu söyledi.

İlim adamlarının kolay yetişmediğini belirten Hacıbektaşoğlu, "Medeniyetler, kültür, eğitim ve evliyalar şehri Siirt, medeniyetimizin tüm izlerini taşıyor. İbrahim Hakkı, İsmail Fakirullah ve Sultan Memduh gibi nice alimler yetişmiş ilim tahsil etmiş. İhsan Süreyya Sırma hocamız da onlardan biri. Kendisinden çok istifade ettim." dedi.

Çok sayıda eseri bulunan Sırma adına müze açılmasından mutluluk duyduğunu kaydeden Hacıbektaşoğlu, üniversite yönetimine teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay da SİÜ'nün yapısal anlamda İstanbul, Ankara ve İzmir'deki üniversitelerin sahip olduğu her şeye sahip olduğunu anlatarak, "Bunlar işin kolay kısmı. İşin en zor kısmı nitelikli marka insanlarla doldurmak, özdeşleştirebilmektir. Bu anlamda bakıldığında İhsan Süreyya Sırma'nın, bu üniversitede öğretim üyeliği yapması bu üniversiteyi esas üniversite kılan önemli konulardan biridir." ifadelerini kullandı.

SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak da Sırma ile aynı üniversitede görev yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Sırma'nın büyük bir değer olduğuna değinen Şındak, "Çünkü bizim kahramanımızdı. O günden bugüne zaman geçti. Öğretim üyeliği ve şu an bulunduğumuz fakültenin dekanlığını yapan hocamız adına açılan müze ve serginin ilimize, üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olmanı diliyorum." dedi.

SİÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığından 2 yıl önce emekli olan Prof. Dr. Sırma ise, yıllar önce Siirt'te bir üniversitenin kurulmasının hayalini kurduğunu söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'ten Türkiye'ye döndükten sonra 20 yıl Erzurum'da görev yaptığını anlatan Sırma, oradan da Sakarya Üniversitesine geçtiğini anımsattı.

O dönemde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının kendisine yaşattığı mağduriyeti anlatan Sırma, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sakarya'da maalesef Türkiye'yi buhranlara sokan bir FETÖ belasıyla karşılaştık. 2 sene çalıştıktan sonra görevime son verdiler. Orada tabi maaşsız kaldım. Acaba kitaplarımı satıp öyle geçinsek olur mu diye? Çok uğraştım kendi nefsimle ama bir türlü gönlüm razı olmadı. O kitapları satmak, onunla ekmek parası bulmak içimden gelmiyordu doğrusu. Onları sakladım. Sonra Viyana'ya gittim. Viyana'da Rabbim başka bir kapı açtı, orada hocalık yaptım. Orada da birçok kitap aldım. Türkiye'ye geldim, memleketime istediler. Buraya geldik, hoca arkadaşlarımla çok güzel günler geçirdik. O maaşsız olduğum günlerde yurt dışında konferanslarda verilen 1-2 objeyi satmak istedim ama içim el vermedi. Onları demek ki bugünkü müzemize hediye etmek nasipmiş."

Sırma, diğer kitapları ve eserlerinin de SİÜ'ye bağışlanması için vasiyet hazırladığını bildirdi.

Daha sonra Sırma, Katar'da uluslararası bir konferansta verilen altın kaplama saat ile Arabistan ve Yemen'deki konferanslarda kendisine verilen altınları, müzeye konulmak üzere SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak'a teslim etti.

Konuşmaların ardından müze ve sergi salonunun açılışı yapıldı.