Son Dakika Haberleri: Siirt ustasına yardıma gitti, 30 yıldır siirt'te saat tamir ediyor-özel
Son Dakika Güncel Siirt ustasına yardıma gitti, 30 yıldır siirt'te saat tamir ediyor-özel

Siirt ustasına yardıma gitti, 30 yıldır siirt'te saat tamir ediyor-özel

1 saat önce

Ustasına yardıma gitti, 30 yıldır Siirt'te saat tamir ediyorGaziantep'ten 30 yıl önce saat tamirciliği yaptığı ustası Mehmet Salih Özenç'e yardım amacıyla 2 ay için Siirt'e giden Adnan Tavacı (53), Kurtalan ilçesine yerleşti.

Ustasına yardıma gitti, 30 yıldır Siirt'te saat tamir ediyor

Gaziantep'ten 30 yıl önce saat tamirciliği yaptığı ustası Mehmet Salih Özenç'e yardım amacıyla 2 ay için Siirt'e giden Adnan Tavacı (53), Kurtalan ilçesine yerleşti. Yıllardır mekanik saat tamirciliği yapan Tavacı, Kurtalan'da tek usta olarak mesleğini sürdürüyor.

Adnan Tavacı, 1978 yılında çırak olarak saat ustası Mehmet Salih Özenç'in yanında çalışmaya başladı. Tavacı, ustasından öğrendiği meslekle 4 yıl sonra tamir dükkanı açtı. 1989 yılında vatani görevini tamamladıktan sonra Gaziantep'e gelen Tavacı, ustası Özenç'in Siirt'in Kurtalan ilçesine yerleştiğini öğrendi. Tavacı, aynı yıl ustasının yardım için 2 aylığına çağırması üzerine gittiği Kurtalan'a yerleşti. Gaziantep'teki dükkanını kapatarak, ilçede yaşamaya başlayan Tavacı, Kurtalan'ın tek mekanik saat tamiri yapan ustası olarak mesleğini sürdürüyor.

'USTA, BABA YARISIDIR'

Meslek hayatını anlatan Adnan Tavacı, Askere gidip geldikten sonra 1989'da Salih ustamızla yolumuz Kurtalan'da kesişti. Kurtalan'da dükkan açmıştı. Kendisiyle görüştüğümde işlerinin yoğun olduğunu söyleyip, 2 aylığına yardım etmem için Kurtalan'a gelmemi istedi. Birbirimizi bildiğimiz için ben de Kurtalan'a geldim. 6 ay birlikte çalıştık. 6 ay sonra ustam, Kurtalan'dan ayrılmak istediğini, dükkanını bana bırakacağını söyledi. O günden beri buradayım. Ustamı 66 yaşındayken 2011 yılında kaybettik. Bize emek verip, bizi yetiştiren ustalarımıza teşekkür ediyorum kendilerine, Allah'tan rahmet diliyorum. Kolumuza bu altın bileziği taktıkları için onlara çok teşekkür ediyorum. Bir usta, baba yarısıdır. Bütün gençlere ustalarının kıymetini bilmelerini tavsiye ederim diye konuştu.

'ESKİ SAATLERİ TAMİR ETMEYİ ÖZLEDİM'

Yaşamının sonuna kadar Kurtalan'da kalacağını dile getiren Tavacı, Buraya geldiğimde, 2 aylığına gelmiştim. Kurtalan'da beni bağlayan en büyük sebeplerden biri, halkın bana karşı olan sıcaklığıydı. Gelirken Gaziantep'te bile 'Aman ha Doğu'ya gitmeyin, Doğu sıkıntılıdır' diyorlardı. Gelip yaşamak lazım. Yaşamadan kimse Doğu'nun nasıl olduğunu söylemesin. Benim o 2 aylık geliş sebebim 30 yıla dayandı. Daha da gidemiyorum, ölünceye kadar da gitmem dedi.

Eski saatleri tamir etmeyi özlediğini anlatan Adnan Tavacı, Bizim eskiden tamirini yaptığımız saatler, genelde cep saatleriydi. Kurmalı saatler, masa saatleri, duvar saatleri, bunların hepsi kurmalı. Onların zevki şu anki saatlerde yok. Biz o eski saatleri tamir etmeyi özlüyoruz. O saatlerden yanımıza geldiği zaman sanki bir hazine bulmuş kadar seviniyoruz diye konuştu.

Siirt ustasına yardıma gitti, 30 yıldır siirt'te saat tamir ediyor-özel

Mehmet Salih, Gaziantep, Kurtalan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:35 Kaynak: DHA
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