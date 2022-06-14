Siirt Vali Hacıbektaşoğlu, Jandarma Teşkilatının yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt Vali Hacıbektaşoğlu, Jandarma Teşkilatının yıl dönümünü kutladı

14.06.2022 14:15
Siirt Vali Hacıbektaşoğlu, Jandarma Teşkilatının yıl dönümünü kutladı

Siirt'te Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlamaları törenle başladı.

Siirt'te Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlamaları törenle başladı.

Siirt'teki ilk kutlamalar jandarma komutanlığı personelinin katılımı ile Cumhuriyet Meydanındaki, Atatürk büstüne il jandarma komutanlığı tarafından, çelenk sunulması ile başlandı. Aziz şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekilmesinin ardından, buradaki tören son buldu. Siirt İl Jandarma Komutanlığı heyeti daha sonra Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Zekeriya Tor ve beraberindeki personelden oluşan heyet, Vali Hacıbektaşoğlu'nu Siirt Belediyesindeki makamında ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Albay Tor ve beraberindeki jandarma personeline tebriklerini ileten Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla jandarmanın zor şartlarda görevlerini kararlılık ve üstün bir başarı ile sürdürdüğünü belirtti.

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt'te jandarmanın başta terör olmak üzere tüm suçlara karşı azimle çalışarak, büyük başarılar elde ettiğini belirterek, teşkilatı kutladı. - SİİRT

Siirt Vali Hacıbektaşoğlu, Jandarma Teşkilatının yıl dönümünü kutladı
Siirt Vali Hacıbektaşoğlu, Jandarma Teşkilatının yıl dönümünü kutladı
Siirt Vali Hacıbektaşoğlu, Jandarma Teşkilatının yıl dönümünü kutladı

YORUMLAR
500
Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı Kilis'te jandarmanın kuruluşunun 183. yıl dönümü etkinliği Kilis'te jandarmanın kuruluşunun 183. yıl dönümü etkinliği
Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Jandarma, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt Vali Hacıbektaşoğlu, Jandarma Teşkilatının yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:11 Erdoğan butona bastı Türksat 5B uydusu hizmete girdi
13:31 800 bin yıl önce yakılan ateşi tespit ettiler! İşte İsrailli araştırmacıların yeni yapay zeka keşfi
13:29 Meksika'da korkunç olay! Hakkında çocuk kaçırma ticareti yaptığı iddia edilen siyasetçi yakılarak öldürüldü
13:18 Kuzenini başından silahla vurarak katletmişti! Cinayetin sebebi kız kaçırma çıktı
13:17 Bülent Ersoy, kucağından ayırmadığı 1 milyon liralık çantasıyla dikkat çekti
13:13 Canan Kaftancıoğlu, CHP üyeliği düşürüldükten sonra açıklama yaptı: Korkularının ecele faydası olmayacak
13:11 Dans ederek penaltı kurtaran kaleci dünya gündemine oturdu!
12:32 Sağanak yağışlar şiddetini artırmaya devam edecek! AFAD'dan 5 il için kritik uyarı geldi
12:23 Galatasaray'da mazbatasını alan Dursun Özbek resmen göreve başladı
11:53 Galatasaray'da, Marcao'nun alternatifi belli oldu! Yerine gelecek isim taraftarı mutlu edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 14:21:52. #1.12#
SON DAKİKA: Siirt Vali Hacıbektaşoğlu, Jandarma Teşkilatının yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement