Siirt Valiliği: Kız yurdunda çatlak olduğu iddiaları doğru değil - Son Dakika

SİİRT Valiliği, Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu binasında Elazığ'daki deprem nedeniyle çatlak oluştuğu yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

Sosyal medyadan, Siirt'teki Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun binasında, Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle çatlak oluştuğu ve binanın kullanılamaz hale geldiği yönünde yapılan paylaşımlar üzerine Siirt Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, iddiaların asılsız olduğu belirtilerek, şöyle denildi: