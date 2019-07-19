Son Dakika Haberleri: Siirt Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Siirt Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı

33 dakika önce

Siirt Valiliği tarafından, makam ve valiliğin farklı görevlerdeki kişilerin adını kullanarak telefonla yardım talep eden dolandırıcılara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Siirt Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı, System.String[]
Siirt Valiliği tarafından, makam ve valiliğin farklı görevlerdeki kişilerin adını kullanarak telefonla yardım talep eden dolandırıcılara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, valilik adını kullanılarak, il içi ve il dışında bazı sanayici ve iş adamlarından telefonla maddi yardım talep edenlere itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu. Açıklamada, sanayiciler, iş adamları, hayırseverler, kişi ve kuruluşlar, Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve valilik adına kendilerini arayarak, yardım talep eden bu art niyetli şahıslara kesinlikle itibar etmemeleri, böyle bir taleple karşılaşmaları halinde, en yakın emniyet birimi 155 ve 156 Jandarma Komutanlığı hatlarını aramaları ve Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmaları istendi. - SİİRT
Siirt Valiliği, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Benim Tatlı Yalanım 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 6. son bölüm izle Yurt dışından getirilen telefonların harcı 500 liradan bin 500 liraya yükseltildi Ekonomiye doping olacak! Milyonları ilgilendiren reform paketi yasalaştı Klonlanmış IMEI numaralarıyla kullanılan cep telefonları, 4 ay içerisinde iletişime kapatılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 14:56:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]