Siirt Valiliği personeli kan verdi - Son Dakika

Siirt Valiliği personeli Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türk Kızılay Siirt Şubesi işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendiği belirtildi.

Kızılay'ın salgın döneminde kan stoklarındaki azalmaya destek için kan bağışı yapıldığı belirtilen açıklamada, Valilik öncülüğünde önümüzdeki günlerde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında benzer çalışmaların yapılacağı aktarıldı.

Kurum personeli, Valilik girişinde kurulan geçici stantlarda kan verdi.