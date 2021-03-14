"Genç kızı köy korucusu istismar etti" iddialarını yalanlayan Siirt Valiliği, gerçek suçlunun tutuklandığını açıkladı - Son Dakika

"Genç kızı köy korucusu istismar etti" iddialarını yalanlayan Siirt Valiliği, gerçek suçlunun tutuklandığını açıkladı

14.03.2021 23:55

Siirt Valiliği, Şirvan ilçesinde zihinsel engelli genç kızın köy korucusu tarafından istismar edildiği haberleri gerçeği yansıtmadığı bildirdi. Valilik, söz konusu olayda istismarı yapan kişinin 2003 doğumlu bir şahıs olduğunu belirtti. Ayrıca açıklamada, şahsın 11 Mart 2020 tarihinde tutuklandığı da ifade edildi.

Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, 1997 doğumlu zihinsel engelli bir kız çocuğunun, köy korucusu tarafından istismar edildiğine dair yanlı, maksadı kamu vicdanını rahatsız etmek, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek olan yalan haberlerin yapıldığının müşahede edilmesi üzerine, halk ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, kamu vicdanının korunması adına açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

"KÖY KORUCUSU DEĞİL"

"İlimiz Şirvan ilçesinde zihinsel engelli bir kız çocuğunun istismar edildiğinin tespit edilmesi üzerine konu hakkında derhal adli tahkikata başlanmıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan adli soruşturmada mezkur olayın basında yer aldığı şekli ile suçun köy korucusu tarafından işlendiğine dair haberler kesinlikle gerçek dışı ve yalandır. Yapılan adli soruşturma neticesinde suçun, 2003 doğumlu bir şahıs tarafından işlendiği tespit edilmiş ve fail, Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanma talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince 11 Mart 2020 tarihinde tutuklanmıştır."

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Açıklamada, konuyu çarpıtan ve gerçeklerle bağdaşmayacak şekilde provoke eden, kamu kurumlarına vatandaşlarca duyulan güveni zedeleyecek, kamu kurumlarını zan ve töhmet altında bırakacak haber içerikleri ve sosyal medya hesapları hakkında, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

YALAN HABERLERE İTİBAR EDİLMEMESİ UYARISI GELDİ

Açıklamada, maksadını aşan, yanlı, kamu vicdanını rencide eden ve terör örgütlerince destek gören haber içeriklerine itibar edilmemesinin büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Genç kızı köy korucusu istismar etti iddialarını yalanlayan Siirt Valiliği, gerçek suçlunun tutuklandığını açıkladı

Siirt Valiliği, Engelli, Medya, Kamu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa 'Genç kızı köy korucusu istismar etti' iddialarını yalanlayan Siirt Valiliği, gerçek suçlunun tutuklandığını açıkladı - Son Dakika


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