Son Dakika Haberleri: Siirt Valiliğinden çocuk istismarına dikkat çekildi
Son Dakika Güncel Siirt Valiliğinden çocuk istismarına dikkat çekildi

Siirt Valiliğinden çocuk istismarına dikkat çekildi

30 dakika önce

Siirt Valiliği çocuk ihmali ve istismarına dikkat çekerek, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan bilgi broşürlerini kamu kurum ve kuruluşlarına, STK'lar ve vatandaşların bilgisine sundu.

Siirt Valiliğinden çocuk istismarına dikkat çekildi, System.String[]

Siirt Valiliği çocuk ihmali ve istismarına dikkat çekerek, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan bilgi broşürlerini kamu kurum ve kuruluşlarına, STK'lar ve vatandaşların bilgisine sundu.


Siirt Valiliği himayelerinde düzenlenen 'Çocuk Koruma Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu' toplantısında alınan kararlar doğrultusunda düzenlenen daha önce cinsel istismar çalıştayının sonuç bildirisi kapsamında cinsel istismar bilgi broşürleri hazırlandı. Hazırlanan broşür #SesizKalmıyorumArıyorum sloganı ile vatandaşların bilinçlendirilmesi ve cinsel istismar olaylarına dikkat çekilmesi amacıyla dağıtıldı. - SİİRT

Siirt Valiliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'ı karşılamak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu
ABD Başkanı Trump'tan haddini aşan çıkış! Türkiye'nin terör operasyonlarını çocuk kavgasına benzetti Türkiye'den Katalonya'ya seyahat uyarısı: Seyahat planlarını gözden geçirin Sarıyer'de yabani domuz sürüsü caddeye indi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 10:45:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt Valiliğinden çocuk istismarına dikkat çekildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]