Siirt Valiliğinden, güvenlik korucusunun genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddialarına yalanlama - Son Dakika

Siirt Valiliğinden, güvenlik korucusunun genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddialarına yalanlama

15.03.2021 11:38
Siirt Valiliğinden, güvenlik korucusunun genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddialarına yalanlama, System.String[]

Siirt Valiliği, bazı basın ve yayın organlarında yer alan 'Siirt'te zihinsel engelli kız çocuğun güvenlik korucusu tarafından cinsel istismara uğradı' iddialarını yalanladı.

Siirt Valiliği, bazı basın ve yayın organlarında yer alan 'Siirt'te zihinsel engelli kız çocuğun güvenlik korucusu tarafından cinsel istismara uğradı' iddialarını yalanladı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklama, Şirvan ilçesinde zihinsel engelli genç kızın güvenlik korucusu tarafından istismar edildiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığı, söz konusu olayda istismarı yapan kişinin 2003 doğumlu bir şahıs olduğu ve şahsın 11 Mart 2020 tarihinde tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, 1997 doğumlu zihinsel engelli bir kız çocuğunun, güvenlik korucusu tarafından istismar edildiğine dair yanlı, maksadı kamu vicdanını rahatsız etmek, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek olan yalan haberlerin yapıldığının müşahede edilmesi üzerine, halk ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, kamu vicdanının korunması adına açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Şirvan ilçesinde zihinsel engelli bir kız çocuğunun istismar edildiğinin tespit edilmesi üzerine konu hakkında derhal adli tahkikata başlanmıştır. Yapılan adli soruşturmada mezkur olayın basında yer aldığı şekli ile suçun güvenlik korucusu tarafından işlendiğine dair haberler kesinlikle gerçek dışı ve yalandır. Yapılan adli soruşturma neticesinde suçun, 2003 doğumlu bir şahıs tarafından işlendiği tespit edilmiş ve fail, Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanma talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince 11 Mart 2020 tarihinde tutuklanmıştır" denildi. - SİİRT

Siirt Valiliği, Engelli, Şirvan, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt Valiliğinden, güvenlik korucusunun genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddialarına yalanlama - Son Dakika


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